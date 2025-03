Lipe Detona tenta emular 'versão estreante' para alcançar renovação de contrato no UFC

Nada a perder

Para conter a pressão pela necessidade de vitória neste sábado, Felipe tem como meta adotar a mesma mentalidade de sua estreia no UFC. Naquela oportunidade, depois de aceitar uma luta de última hora contra Manel Kape, 'Lipe Detona' fez uma excelente apresentação diante do renomado lutador angolano e, mesmo com a derrota, deixou até Dana White - presidente do Ultimate - impressionado.

"Acredito que eu não tenho nada a perder, a vida é só uma. Então, eu vou me entregar da mesma forma que eu me entreguei contra o Manel (Kape), eu tenho que entrar com essa cabeça. Porque quanto mais pressão você coloca, mais difícil as coisas ficam. Acredito que na minha luta passada, com o (André) Mascote, eu deixei que coisas externas dominassem meu coração. Agora eu quero me sentir livre e fazer tudo que eu tenho que fazer. Eu trabalhei duro e acredito que vou estar pronto em busca desse momento. Não tenho nada a perder. Pressão, para mim, é um privilégio", concluiu.

Aos 24 anos de idade, Felipe dos Santos compete no MMA profissional desde 2019 e possui um cartel de oito vitórias, duas derrotas e um 'no contest' (sem resultado). Pelo UFC, depois de ser superado por Manel Kape por pontos em sua estreia, o peso-mosca da Chute Boxe Diego Lima venceu Victor Altamirano, na decisão dividida dos juízes, e sofreu novo revés diante do compatriota André Mascote.