Kauê Fernandes almeja título no peso-leve do UFC: "Viver e morrer por isso"

Com apenas duas lutas no Ultimate, Kauê Fernandes busca entrar nos holofotes dos fãs que acompanham o maior evento de MMA do mundo. O brasileiro medirá forças com Guram Kutateladze na primeira luta do card preliminar do UFC Londres, neste sábado (22). Antes do confronto, o lutador destacou a importância do combate. Apesar de estar no início de sua trajetória na liga, o atleta já projetou uma possível disputa de cinturão em caso de uma sequência de vitórias na categoria dos peso-leve (70 kg).

Atualmente, com um triunfo e uma derrota no Ultimate, o striker, que reside no Rio de Janeiro, falou com a equipe de reportagem da Ag Fight sobre a mudança em sua carreira desde que entrou na liga. Para Kauê, mesmo sem ganhar nenhum bônus por performance, a diferença financeira entre a bolsa do UFC e a de eventos de menor expressão, como Shooto Brasil e LFA, é considerável.

"Teve um impacto claro, um alívio, mas não estou perto de onde eu quero estar, não. Preciso renovar meu contrato, se puder ganhar uns bônus (risos). Meu maior sonho é ser campeão desse evento. Não estou aqui para ser mais um, vou viver e morrer por isso. Isso também chama dinheiro. Eu estou aqui para mudar de vida financeiramente", frisou o atleta.