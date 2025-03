Charles do Bronx projeta luta contra Ilia Topuria: "Poderia nocautear"

Charles segue sem adversário

Após vencer Michael Chandler por decisão unânime no UFC 309, Charles Oliveira aguarda uma oportunidade de lutar pelo título da categoria dos leves do UFC. Vale lembrar que o brasileiro tinha a expectativa de enfrentar o vencedor da luta entre Islam Makhachev e Arman Tsarukyan, mas o confronto caiu devido a uma lesão nas costas do atleta armeno, que foi substituído por Renato Moicano.

Dentro desse cenário, a chance de conseguir uma revanche pela disputa do título está ameaçada pela subida de Ilia Topuria e pela ascensão de Justin Gaethje, que venceu Rafael Fiziev. Além do triunfo, o striker norte-americano ganhou o bônus da noite no último dia 8 de março e se recolocou na corrida pelo título dos leves na liga presidida por Dana White.