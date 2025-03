Ankalaev alega ter aceitado data para revanche contra Poatan: "Espero que aceite também"

Dias após ser derrotado por Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313, Alex Pereira adiantou que as negociações para uma revanche imediata já haviam iniciado. O discurso do striker brasileiro, inclusive, coincide com a mais recente declaração de seu algoz. Afinal de contas, o campeão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate revelou que já aceitou uma data para medir forças contra 'Poatan' pela segunda vez no octógono mais famoso do mundo.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o russo destacou que teria recebido uma oferta de data e posteriormente aceitado. Provocador, Ankalaev projetou que uma eventual revanche contra Poatan não tende a durar os 25 minutos programados como o duelo do UFC 313, decidido na pontuação dos juízes. Ainda mais confiante com o cinturão sob sua posse, o wrestler do Daguestão confia em um triunfo pela via rápida: nocaute ou finalização.

"Eu tenho uma data (para a revanche) e eu já aceitei. Espero que meu adversário aceite também. Dessa vez, não serão cinco rounds (de luta). Eu não sou pago pela hora. #BigAnk", escreveu o wrestler russo em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).