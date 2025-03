McGregor parabeniza Dana White por capa da Forbes e agradece por feito histórico em 2021

Um dos lutadores mais populares da história do UFC, Conor McGregor voltou aos holofotes esta semana após se reunir com Donald Trump na Casa Branca. E, mesmo em meio a uma agenda recheada de compromissos fora do MMA, o irlandês reservou um tempo para elogiar Dana White. Presidente do Ultimate, o dirigente ficou em destaque na capa da tradicional revista 'Forbes' deste mês.

'The Notorious', como é popularmente conhecido, usou os stories do Instagram (clique aqui) para, além de celebrar a conquista de White, agradecer pela 'ajuda' que recebeu para chegar ao topo da lista da Forbes em 2021. Quando liderou o ranking de atletas mais bem pagos do esporte, o irlandês ficou à frente de nomes consagrados como Cristiano Ronaldo, Neymar, Roger Federer e Lionel Messi, acumulando um patrimônio de US$ 180 milhões (cerca de R$ 948 milhões, de acordo com a cotação vigente na época).

Vale destacar que, na temporada em questão, segundo dados destrinchados e divulgados pela revista 'Forbes', o lutador embolsou apenas 22 milhões de dólares vindos do MMA (na derrota por nocaute para Dustin Poirier). A principal fonte de renda que fez de Conor o lutador mais bem pago do mundo foi a venda da marca de uísque 'Proper No. 12', no valor de 150 milhões de dólares. Além disso, mais oito milhões de dólares foram gerados por outras empresas administradas por ele.