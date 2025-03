Maurício Ruffy prevê possíveis nocautes contra Chandler e Pimblett no UFC

Maurício Ruffy ganhou definitivamente os holofotes entre os pesos-leves (70 kg) do Ultimate ao nocautear King Green no primeiro round do UFC 313. Após vencer o veterano de forma rápida, o lutador se ofereceu, na semana passada, para substituir Michael Chandler ou Paddy Pimblett caso um dos atletas sofra uma lesão antes do dia 12 de abril, data do confronto. Com tal possibilidade deixada no ar, o atleta já faz previsões sobre os possíveis embates.

Ruffy, que acumulou três vitórias desde que entrou na liga, conversou com o canal do YouTube 'Olhar da Luta' e demonstrou confiança para aceitar o desafio e competir no mês que vem. Curiosamente, mesmo sem ter enfrentado um rival ranqueado na organização, o atleta já conta com amplo apoio dos fãs para fazer parte do comain event do UFC 314. (Clique aqui ou veja abaixo.)

"Os dois seriam adversários difíceis para mim, mas acredito que conseguiria vencer essa luta. Não tem chance. Vou fazer o que sempre faço: defender as quedas e nocautear os caras. Tenho certeza, com base no meu trabalho, de que nenhum dos dois me colocaria no chão. Por mais que tentassem, quanto mais tentassem, melhor a luta ficaria para mim. Quanto mais lutas eu tiver no octógono, melhor eu vou me sair", frisou.