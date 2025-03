Jan Blachowicz projeta revanche contra Ankalaev: "Temos assuntos inacabados"

Jan segue bem ranqueado

Mesmo fora de combate desde a derrota para Alex Pereira, na estreia do brasileiro na divisão meio-pesado do UFC, em julho de 2023, Blachowicz segue bem ranqueado na categoria. Atualmente, o polonês ocupa a terceira colocação do ranking, ficando atrás apenas de Poatan e Jiri Prochazka, além do campeão Ankalaev.