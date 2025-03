Ian Garry critica escolha do próximo desafiante ao título do UFC: "Fiquei furioso"

A escolha de Jack Della Maddalena como primeiro desafiante ao cinturão meio-médio (77 kg) de Belal Muhammad, em disputa marcada para o UFC 315, em maio, gerou algumas reações divididas dentro da comunidade do MMA. Um dos que não concordaram com a chance dada ao australiano, quarto colocado no ranking até 77 kg do Ultimate, foi o irlandês Ian Machado Garry, que está três posições abaixo na lista top 15 da categoria.

Em recente publicação no seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Ian Garry se mostrou insatisfeito por não ter recebido o 'title shot' e questionou a escolha de Della Maddalena como próximo desafiante pelo UFC. Para justificar seu ponto de vista, o irlandês citou alguns argumentos, entre eles o fato do rival australiano vir de um longo período inativo, em função de uma lesão.

Outro ponto levantado por 'The Future' foi a origem da abertura na vaga de próximo desafiante ao título da divisão, que só surgiu por conta da lesão sofrida por Shavkat Rakhmonov. O cazaque, por sinal, se machucou justamente contra Garry, em dezembro, em disputa que marcou a primeira derrota do irlandês na carreira. Sendo assim, Ian acredita que não deveria ser penalizado pelo revés, mas, sim, premiado por deixar o rival fora de ação, tomando, assim, seu lugar na luta pelo cinturão.