Diego Lopes brinca com sua aparência no pôster do UFC 314: "Usaram filtro de velho"

Faltando menos de um mês para sua realização, o UFC 314 teve seu pôster oficial divulgado na terça-feira (18), através das redes sociais da organização. E, ao que parece, um dos protagonistas do show marcado para o dia 12 de abril, em Miami (EUA), não aprovou completamente a forma como a sua imagem foi retratada na arte promocional.

Em uma publicação compartilhada no seu perfil do 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Diego Lopes brincou com a sua aparência envelhecida na foto escolhida para ilustrar o pôster do UFC 314. O brasileiro radicado no México aparece na arte ao lado de Alexander Volkanovski, seu adversário na luta principal do evento do dia 12 de abril, em disputa pelo cinturão vago dos pesos-penas (66 kg).

"Parece que usaram filtro de velho na minha foto (risos). Nos vemos em 25 dias", brincou o terceiro colocado no ranking até 66 kg do Ultimate.