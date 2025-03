Com luta entre brasileiras, PFL define confrontos iniciais dos torneios de 2025; confira

Com um novo modelo de disputa definido para a temporada de 2025, a PFL já havia anunciado o calendário da primeira rodada, com quatro eventos a serem sediados em Orlando (EUA), entre abril e maio. Agora, na última semana, a empresa foi além e revelou, através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), quais serão os combates que irão dar o 'pontapé inicial' nos torneios. E a definição dos confrontos promoveu, logo de cara, um clássico brasileiro entre Taila Santos e Juliana Velasquez.

Sem a presença da atual campeã, Dakota Ditcheva, na disputa do 'GP' em 2025, Taila e Juliana são vistas como favoritas ao título deste ano. Sendo assim, as brasileiras farão uma espécie de 'final antecipada', programada para o dia 11 de abril, em Orlando. Ex-campeã peso-mosca (57 kg) do Bellator, Velasquez medirá forças com Santos, ex-desafiante ao cinturão do UFC. Com o novo modelo, apenas uma das competidoras avança de fase.

Confira as lutas dos demais brasileiros

Das oito categorias contempladas nos torneios de 2025, o Brasil estará representado em cinco. Na única feminina, além de Taila e Juliana, o país conta com Ilara Joanne e Elora Dana, que terão pela frente, respectivamente, Liz Carmouche e Diana Avsaragova na primeira rodada do 'GP' peso-mosca, também no dia 11 de abril.