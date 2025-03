Popó enfrenta o ator Duda Nagle na luta principal do Fight Music Show 6

Depois de muitos rumores, a luta principal da sexta edição do Fight Music Show foi finalmente definida. Programado para o dia 17 de maio, em São Paulo, o evento contará com o confronto entre o tetracampeão mundial de boxe Acelino 'Popó' Freitas e o ator Duda Nagle como "carro-chefe" da noite. O combate foi confirmado na última terça-feira (18), através das redes sociais do FMS.

Principal "rosto" da empresa, Popó também liderou as cinco edições anteriores do Fight Music Show. Aos 49 anos, o pugilista tem se dedicado a competir em lutas de exibição nos ringues. De olho em seu próximo alvo, Acelino já projetou como enxerga o duelo contra Duda Nagle. Em recente participação no programa 'Altas Horas', o tetracampeão mundial adiantou que as negociações para a disputa já estavam encaminhadas.

"Eu tenho luta agora em maio, e fui desafiado pelo Duda (Nagle), o ex da Sabrina (Sato). Esse daí vai tomar umas porradas, esse daí vai", projetou o condecorado pugilista baiano.