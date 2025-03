Último desafiante ao título de Pantoja é retirado do ranking peso-mosca do UFC

Último rival a desafiar o brasileiro Alexandre Pantoja pelo título peso-mosca (57 kg) do UFC, Kai Asakura foi retirado do ranking da categoria. Na mais recente atualização das listas de classificação da organização, divulgada nesta terça-feira (18), o japonês já não aparece mais como número 14 entre os 15 melhores lutadores da divisão até 57 kg do Ultimate, posição que ocupava anteriormente.

O promissor Joshua Van passa a fechar o top 15 dos moscas agora no lugar do japonês. Com seis vitórias em sete lutas no Ultimate, a mais recente delas no card do UFC 313, sobre Rei Tsuruya, no dia 8 de março, o atleta natural de Myanmar volta a ocupar uma vaga no ranking oficial da categoria.

Passagem sem brilho até o momento

A retirada de Kai Asakura do ranking peso-mosca do UFC pode ser explicada pela sua ainda discreta passagem pela organização. Ex-campeão peso-galo (61 kg) do 'Rizin' chegou ao Ultimate já escalado para disputar o cinturão dos moscas logo em sua estreia. No confronto contra Alexandre Pantoja, no entanto, o japonês acabou sendo superado por finalização e, desde então, não retornou ao octógono.