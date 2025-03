Repaginado, Future MMA volta ao cenário de eventos no Brasil com card em Santa Catarina

Depois de um longo hiato, o Future MMA está de volta ao cenário de eventos no Brasil. E o retorno da organização à ativa no país será marcado pela realização de sua 14ª edição. No dia 6 de abril, no 'Expocentro', sediado em Balneário Camboriú, Santa Catarina, a companhia promoverá um card com 12 lutas de artes marciais mistas previstas.

Sob nova direção, com Felipe Pamplona na posição de presidente no Brasil, a liga segue apostando em seu formato inovador, que se baseia em permitir que o público escolha os confrontos por meio de votação popular. Com os duelos já decididos pelos fãs, O Future MMA 14 contará com transmissão ao vivo pelo site www.futurefcmma.com.

"Agora, como presidente, poderei realmente dar 100% de mim e da equipe da Pamplona Produções para executar o evento com ainda mais excelência", destacou Pamplona, através de comunicado enviado à imprensa.