Presidente da PFL desmente rumor sobre fim de contrato de Francis Ngannou

Francis Ngannou na PFL

Contratado com status de grande estrela da PFL em maio de 2023, Francis Ngannou fez apenas uma luta pela organização até o momento - uma vitória por nocaute sobre o brasileiro Renan Problema, em outubro do ano passado, que lhe valeu o cinturão inaugural superlutas do peso-pesado. Por outro lado, neste mesmo período de tempo em que já fazia parte do plantel da liga de MMA presidida por Donn Davis, o gigante camaronês competiu no boxe profissional em duas oportunidades, sendo derrotado em ambas, por Tyson Fury e Anthony Joshua, e parece interessado em continuar sua aventura na nobre arte.

No truth, fake news. Francis has at least one more fight with @PFLMMA

Further Francis is long-term business partner as Chairman @PFLAfrica https://t.co/sOskCrGv3h

- Donn Davis (@DonnDavisPFL) March 15, 2025