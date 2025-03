Norma Dumont reclama de falta de rivais no UFC: "Categoria travada"

De casa nova após oficializar sua chegada na equipe 'Chute Boxe Diego Lima', Norma Dumont agora aguarda uma definição sobre o seu futuro no UFC. Bem posicionada no ranking peso-galo (61 kg) da organização, onde aparece no quarto lugar do top 5, a lutadora mineira, ao que tudo indica, está a uma vitória de se credenciar para uma disputa pelo título da categoria. Porém, a falta de adversárias pode atrapalhar - ou pelo menos adiar - seus planos.

No final do ano passado, empolgada com a proximidade do topo da divisão, 'The Immortal' - como a mineira é conhecida - traçou como meta chegar no tão esperado 'title shot' ainda em 2025. Mas, para que seu planejamento desse certo, a lutadora tupiniquim já antecipava que seria necessário um maior movimento por parte das suas rivais de divisão melhor posicionadas no ranking nesta temporada - o que, até o momento, não vem acontecendo.

Assim, a nova atleta da academia Chute Boxe Diego Lima ainda aguarda uma definição sobre seu próximo compromisso no Ultimate, e não esconde sua frustração. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Norma relatou a dificuldade na busca por uma adversária para a luta que pode garantir seu primeiro 'title shot' na organização e deixou claro seu incômodo, principalmente com as rivais que, em sua visão, estariam 'travando' o topo da categoria, como a atual campeã Julianna Peña.