Magomed Ankalaev desafia Poatan e esquenta clima para revanche

Revanche segue indefinida

Mesmo com a manifestação dos atletas interessados em uma possível revanche, a direção do evento ainda não oficializou o duelo entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev. A tendência é que o confronto aconteça, já que Dana White sinalizou positivamente na coletiva de imprensa após o UFC 313.

Por sua vez, o presidente do UFC ficou insatisfeito com o desempenho dos atletas e destacou que a luta não foi como ele esperava. Mesmo contrariado com a luta 'morna', Dana apontou que Ankalaev venceu o duelo.

Alex when you're ready to go again

You deserve this

- Muhammad big ANK Ankalaev (@AnkalaevM) March 18, 2025