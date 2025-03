Jean Silva rebate Bryce Mitchell após polêmica sobrenatural: "É apenas o seu medo"

Ascensão meteórica no UFC

O atleta brasileiro vive o melhor momento da carreira após entrar no maior evento do mundo pelo reality show Contender Series. Desde que estreou na organização, Jean Silva acumula quatro vitórias por nocaute. Os triunfos contundentes e sua personalidade contagiante fizeram com que seu pedido para enfrentar Mitchell fosse concedido, mesmo sem estar no Top-15 da divisão dos penas.

Agora, o lutador busca vencer o duelo contra o rival no UFC 314 para seguir subindo no ranking do Ultimate. Vale lembrar que, em caso de vitória contundente, 'Lord' pode fazer sua primeira aparição na lista dos melhores atletas da divisão dos penas na liga presidida por Dana White.

Bryce, two things, these are not demons, it's just you being afraid to face me and second about the beautiful women you have a hormone called testosterone and you probably have problems with it. Just be ready for April 12th, because I will be.

