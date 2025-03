Norma Dumont oficializa troca de equipe e chegada na Chute Boxe Diego Lima

Um dos principais nomes do MMA feminino brasileiro está de casa nova. Nesta segunda-feira (17), a mineira Norma Dumont - top 5 no ranking peso-galo (61 kg) do UFC - anunciou que trocou de equipe e agora faz parte da academia 'Chute Boxe Diego Lima', a mesma do ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate Charles Do Bronx.

Com o anúncio da mudança, feito pela atleta brasileira através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), torna-se oficial e definitiva a saída de Norma da equipe 'CT Rules', sediada em Minas Gerais, assim como sua chegada na Chute Boxe Diego Lima, onde já vinha participando dos treinamentos nos últimos tempos. Na academia paulista, a lutadora do UFC terá como companheiros de time, além de Do Bronx, outros nomes renomados do MMA nacional, como Allan Puro Osso, Daniel Willycat, Elves Brener e Marco Túlio 'Matuto'.

"Como a maioria já imagina, hoje eu venho confirmar minha entrada oficial para a Chute Boxe (Diego Lima), comandada diretamente por ele, Diego Lima. Sou muito grata aos meus 10 anos de CT Rules, porém, por motivos pessoais, eu precisei me desligar oficialmente da equipe que fundei e sempre tive muito carinho e respeito por todos. Estou empolgada para essa nova fase da minha carreira. Espero em breve ter uma data para o próximo confronto. Obrigada, Diego Lima, pela recepção e vamos buscar o cinturão dos galos feminino ainda esse ano", anunciou Norma.