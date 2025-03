Nate Diaz detona plantel do UFC e impõe condição para voltar à liga; entenda

Quando deixou o UFC em novembro de 2022, depois de 15 anos de serviços prestados, Nate Diaz deixou claro que eventualmente poderia voltar para a organização que o tornou um dos lutadores de MMA mais populares de sua geração. Mas apesar de seu interesse, a atual conjuntura da liga presidida por Dana White parece não despertar no veterano o desejo de retornar ao octógono mais famoso do mundo. Ao menos não neste momento. Bem ao seu estilo, sem papas na língua, o 'bad boy' americano detonou o atual plantel de atletas do Ultimate, indicando que não há nomes de destaque que o façam mudar de opinião.

Em entrevista ao canal 'Full Violence', Diaz destacou que na atual conjuntura de sua carreira, aos 39 anos, sua busca é por combates emblemáticos. Sendo assim, para justificar um possível retorno ao UFC, o americano gostaria de dividir o octógono contra um adversário que, além de desempenho esportivo, traga também apelo comercial para o hipotético embate. Sem opções atualmente que cumpram tais requisitos, ao menos em seu entendimento, Nate criticou a falta de estrelas que 'movem o ponteiro da audiência' no Ultimate.

"É tudo sobre o 'buzz' e quem está despontando e realmente fazendo alguma coisa. No momento, não há ninguém fazendo m*** nenhuma no UFC. Todo mundo é entediante agora, então estou focado em outras coisas no momento. Mas quero voltar e conquistar um título no UFC. Não quero lutar por nada, quero lutar por algo. No momento, não há ninguém que seja tão divertido. Quem é o atual campeão até 77 kg? É exatamente disso que falo. Por que voltaria ao UFC agora? Para lutar contra quem? Ninguém. Por isso que não estou lá agora. Estou observando e aguardando algo (grandioso)", destacou o 'bad boy' americano.