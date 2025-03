MMA? Boxeador chuta rival após 'gravata' em disputa de título mundial; veja

Neste último final de semana, um episódio digno de um combate de MMA roubou a cena durante uma disputa de título mundial no boxe sediada em Liverpool, na Inglaterra. No sábado (15), o campeão Nick Ball desferiu um chute no seu adversário, TJ Doheny, após o soar do gongo anunciando o fim do primeiro round da luta entre eles, válida pelo cinturão peso-pena (57,2 kg) da WBA (Associação Mundial de Boxe).

Mais surpreendente ainda foi o que parece ter motivado Ball a atacar seu oponente: uma 'gravata' aplicada por Doheny ao final do primeiro assalto da luta, a qual o desafiante irlandês demorou a soltar, despertando a ira do campeão (veja abaixo ou clique aqui). Apesar da cena bizarra, o árbitro central do combate optou por não punir nenhum dos dois lutadores por suas infrações.

Assim, sem que ninguém tenha sido desqualificado ou sequer perdido um ponto, a disputa prosseguiu normalmente até o intervalo entre o 10º e o 11º rounds, quando o corner de Doheny decidiu desistir do combate devido aos danos sofridos pelo lutador irlandês até aquele momento da luta, que foi amplamente dominada pelo campeão, que defendeu com sucesso o cinturão peso-pena da Associação Mundial de Boxe.