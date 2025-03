Marvin Vettori pede trilogia com Roman Dolidze após derrota no UFC Vegas 104

Trilogia improvável

Apesar do pedido, a realização de uma trilogia entre Vettori e Dolidze parece ser pouco provável neste momento. Em primeiro lugar, um novo confronto entre os pesos-médios possui baixo apelo popular e, portanto, não seria tratado como prioridade pelo UFC. Além disso, o georgiano se encontra em um momento de ascensão e teria pouca a ganhar enfrentando novamente o italiano, que vive uma fase complicada na organização, tendo perdido três dos seus últimos quatro compromissos no octógono mais famoso do mundo.

Just rewatched the fight, fuck that shit was close, all good ill figure it out!

For every one talking shit suck a fucking dick lol

I guess well need a trilogy

The most nonsense trilogy i agree with you bastards lol

But at this point it has to happen

