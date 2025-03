Malhadinho revela preocupação com possível mudança de categoria de Poatan

Alex Pereira perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg) do UFC no dia 8 de março, para Magomed Ankalaev, mas os desdobramentos do confronto entre os dois lutadores continuam repercutindo no mundo do MMA. Agora foi a vez de Jailton 'Malhadinho' dar seu pitaco sobre o futuro do compatriota após o revés. Para o baiano, mesmo com a derrota, 'Poatan' deve permanecer na divisão onde reinou de 2023 a 2025 e deixar de lado a ideia de migrar para os pesos-pesados.

Em entrevista ao canal do YouTube 'Sexto Round', o sexto colocado no ranking peso-pesado do UFC comentou sobre a especulada ida de Alex Poatan para sua divisão. Para Malhadinho, o ex-campeão dos meio-pesados enfrentaria dificuldades devido à diferença de peso e ao estilo de luta dos principais atletas da categoria.

"Essa ida dele para o peso-pesado, eu acho muito precipitada, porque, se for vê-lo na divisão, ele vai entrar no top 6, top 7, onde estou. Ele enfrentará uns caras muito atléticos. Têm dois lutadores que são de trocação: Volkov, que coloca para baixo também, e Pavlovich, que é trocação. O resto dos lutadores são do grappling praticamente, então será muito difícil", ressaltou Jailton.