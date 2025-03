Filho de Anderson Silva vence luta de boxe por nocaute nos EUA; veja

Filho de uma das maiores lendas do MMA, Gabriel Silva também optou, assim como o pai, pela carreira de lutador profissional, mas em uma modalidade diferente, a fim de trilhar sua própria história. E é nos ringues de boxe que o herdeiro de Anderson Silva constrói sua trajetória dia após dia. No último sábado (15), inclusive, mais um capítulo da história do jovem de 27 anos foi escrito na nobre arte. Diante do americano Brendan Kelly, a 'cria de Spider' não teve grandes problemas e nocauteou o rival no segundo assalto da disputa.

O confronto foi realizado no evento 'Brandrisk 5', com sede em Miami (EUA), e promovido pelo 'streamer' Adin Ross. Superior desde o início do combate, Gabriel liquidou a fatura no segundo round. Com um 'upper' de encontro, seguido de um cruzado de direita, o filho de 'Spider' levou o adversário para a lona. De pé antes da contagem dos dez segundos de recuperação, Kelly voltou para a luta, mas foi novamente derrubado, desta vez por um simples jab. Seu estado fez com que a árbitra interrompesse a luta e declarasse vitória de Silva por nocaute técnico.

Histórico de Gabriel no boxe

Ainda iniciando sua trajetória como pugilista, Gabriel é dono de um cartel 4-1 no boxe. Em suas três primeiras experiências dentro do ringue, todas em 2023, o filho de Anderson Silva saiu vitorioso - contra Angelo Thompson, Ben Davis e Okemka Jibunor. Já em 2024, o herdeiro de 'Spider' conheceu seu primeiro revés ao ser nocauteado por Anthony Taylor na disputa do cinturão meio-pesado (79,3 kg) da 'Misfits Boxing'. Agora, com o mais recente triunfo, o jovem de 27 anos voltou à coluna das vitórias em grande estilo.