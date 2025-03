Diego Lopes rebate críticas sobre suposta falta de condicionamento físico antes do UFC 314

No dia 12 de abril, Diego Lopes medirá forças com Alexander Volkanovski no UFC 314, em duelo válido pelo título da categoria peso-pena (66 kg) do Ultimate. A poucos dias da disputa de cinturão, o manauara rebateu as críticas sobre sua suposta falta de condicionamento físico para o duelo de cinco rounds contra o ex-campeão da divisão.

O postulante ao título, que se notabilizou por encerrar seus combates pela via rápida - vencendo 84% dos duelos antes do soar do gongo -, revelou, em entrevista ao canal do YouTube 'Hablamos MMA', que a experiência vivida no combate contra Dan Ige, onde diminuiu seu ritmo devido ao cansaço, está superada. Na visão do atleta brasileiro radicado em Puebla, no México, ele mostrará uma nova versão ao mundo em sua primeira oportunidade pelo título do Ultimate.

"Acho que Volkanovski pode entrar lá e buscar misturar seu jogo, porque muitas pessoas ainda reclamam que talvez eu não tenha gás para cinco rounds. Ainda se apegam ao que aconteceu na luta contra Dan Ige, quando diminuí o ritmo. Mas tudo bem, as pessoas têm boca e vão dizer o que quiserem. Estou pronto para a melhor versão de Volkanovski e para mostrar a minha melhor versão", salientou Diego.