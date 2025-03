Conor McGregor exalta Donald Trump durante reunião na Casa Branca: "Ética inspiradora"

Há menos de uma semana, os nomes de Donald Trump e Conor McGregor se entrelaçaram quando o presidente dos Estados Unidos elogiou o lutador irlandês durante uma reunião com Micheál Martin, primeiro-ministro do país europeu. Dias depois, ambos puderam se encontrar presencialmente durante uma visita do ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do UFC à Casa Branca. Entusiasta do político do Partido Republicano, 'Notorious' retribuiu o enaltecimento na mesma moeda e exaltou o trabalho do empresário americano à frente de uma das nações mais influentes do mundo.

O encontro ocorreu nesta segunda-feira (17), data em que é celebrado o 'Dia de São Patrício', evento anual que celebra os laços históricos e culturais da Irlanda e dos EUA. Com um grande sorriso no rosto, McGregor posou ao lado de Trump (veja abaixo ou clique aqui). Em um clima amistoso, o astro do Ultimate elogiou o político ao definir sua ética de trabalho como "inspiradora". Momentos antes da reunião com o presidente, o lutador conversou com a imprensa em uma breve coletiva na Casa Branca e adiantou como enxerga a relação ideal das duas nações.

"A Irlanda e os Estados Unidos, nós somos irmãos. Nós consideramos os Estados Unidos nosso irmão mais velho. Então é importante para a Irlanda ser um país próspero e pacífico, para que os 40 milhões de americanos de ascendência irlandesa tenham um lugar para visitar. Para eles voltarem ao seu lar. Então desejamos que nosso relacionamento com os Estados Unidos continue. Queremos ser cuidados pelo nosso irmão mais velho. Os Estados Unidos devem cuidar de seu irmão mais novo. É assim que nos sentimos", destacou Conor (veja abaixo ou clique aqui).