Charles Do Bronx aposta na aposentadoria de McGregor: "Os fãs devem esquecer"

O hipotético retorno de Conor McGregor ao octógono do UFC continua sendo um dos assuntos mais discutidos pela comunidade do MMA atualmente. Em meio à incerteza sobre o real interesse do ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate em voltar à ativa, algumas figuras relevantes no mundo das lutas parecem estar pessimistas quanto ao desfecho positivo desta 'novela' para os fãs do astro irlandês.

Ex-campeão e atual segundo colocado no ranking peso-leve do UFC, o brasileiro Charles Oliveira é um deles. Em entrevista ao site 'Oddspedia', 'Do Bronx' - como o paulista é conhecido - não ficou em cima do muro e deixou claro que, em sua opinião, a carreira de Conor McGregor como lutador chegou ao fim.

"Para ser sincero, não sei por que as pessoas ainda estão falando sobre Conor McGregor. Ele fez tudo o que queria fazer no esporte e agora opta por viver sua vida da maneira que está vivendo. Estávamos esperando pelo seu retorno, Michael Chandler estava esperando por cerca de dois anos, e ele não apareceu. Acho que os fãs devem esquecer o retorno de Conor McGregor, ele não vai lutar novamente", afirmou Charles.