Brendson Ribeiro explica renovação contratual antes da vitória no UFC Vegas 104

Antes mesmo de brilhar no octógono do UFC Vegas 104, no último sábado (15), ao finalizar Diyar Nurgozhay com uma kimura, Brendson Ribeiro já tinha motivos para comemorar. Isso porque, na véspera do evento, o lutador brasileiro recebeu uma ótima notícia: seu contrato havia sido renovado pelo Ultimate.

Na sexta-feira (14), algumas horas antes da pesagem oficial do UFC Vegas 104, Brendson e sua equipe foram informados que Nurgozhay não bateria o peso da categoria até 93 kg. Assim, após o 'sim', o lutador brasileiro foi recompensado com um novo vínculo com o Ultimate, mais longo e vantajoso financeiramente.

"Eu aceitei lutar com ele, ele dois quilos mais pesado. Nessa proposta, eu ganhei 25% da bolsa dele, pela multa dele não ter batido o peso, e o pessoal (do UFC) já renovou meu contrato ontem mesmo. Então, hoje eu já fiz essa luta no meu novo contrato, ganhando um pouco mais. Eu sabia que ia renovar meu contrato. Foi o que aconteceu. Deus é bom e eu sou grato. Eu sou sonhador, trabalhador e realizador", recordou Brendson.