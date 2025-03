UFC: Jean Silva responde recado de jovem argentino com provocação; entenda

A estratégia, aparentemente, deu certo, já que o atleta da equipe 'Fighting Nerds' rapidamente respondeu o chamado através das redes sociais. No seu perfil oficial no 'X' (veja abaixo ou clique aqui), Jean Silva rebateu o recado de Kevin Vallejos com uma provocação.

"Meu filho é carente (riso)", respondeu Jean, que também acrescentou uma foto da sua vitória sobre o argentino no Contender Series à publicação.

Revanche em um futuro distante

Apesar do jovem argentino ter conseguido atrair a atenção do algoz, é improvável que uma revanche entre Kevin Vallejos e Jean Silva seja programada pelo UFC neste momento. Isso porque, até mesmo pelo fato de ter entrado na organização há mais tempo, o peso-pena brasileiro já se encontra em um estágio mais avançado de sua carreira.

Desde que fez seu debute no principal evento de MMA do planeta, após vencer a batalha contra Vallejos no Contender Series, Jean deixou para trás quatro adversários - todos estes triunfos conquistados via nocaute, por sinal. Assim, com luta marcada contra Bryce Mitchell para o UFC 314, em abril, o atleta brasileiro está a um passo de entrar no ranking até 66 kg da organização. Portanto, uma revanche contra o jovem argentino, caso aconteça, ainda deve demorar bastante.

