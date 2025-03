Treinador de St-Pierre aponta motivos que deixaram Poatan hesitante em derrota

A derrota de Alex Pereira para Magomed Ankalaev segue repercutindo no mundo do MMA. Desta vez, Firas Zahabi, líder da Tristar Gym, não perdeu tempo e deu sua opinião sobre o revés do lutador brasileiro no UFC 313. Para o treinador, 'Poatan' hesitou na hora de golpear durante a luta devido às tentativas de quedas aplicadas pelo wrestler russo.

Em um vídeo no seu canal no YouTube, o técnico, conhecido por ser o mentor do ex-campeão Georges st-Pierre, detalhou os bastidores da luta que influenciaram na primeira derrota do brasileiro na divisão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate. Para Zahabi, o golpe desferido por Ankalaev que atordoou Poatan no segundo assalto foi a chave para vitória do lutador russo, já que o ex-campeão não conseguiu ser agressivo - devido à preocupação tanto com a trocação quanto com a defesa de quedas.

"Tenho a minha ideia do porquê ele estava hesitante. Primeiro, ele estava preocupado com a queda. Ele não queria ser derrubado, e isso estava em sua mente quando ele foi atordoado. Depois, ele ficou preocupado com a trocação e as quedas. Foi demais. Ele teve que pensar duas vezes antes de lançar golpes e ficou paralisado pela análise. Ele estava tentando prever o que Ankalaev faria. Ankalaev era mais imprevisível do que Pereira. Pereira, todos nós sabemos o que vai acontecer - o chute baixo, o joelho, o gancho de esquerda", ressaltou o treinador.