Treinador de Ankalaev levanta suspeita sobre suposta trapaça de Alex Poatan no UFC 313

Mais de uma semana já se passou desde a vitória de Magomed Ankalaev sobre Alex Pereira na luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA), mas a disputa entre os meio-pesados (93 kg), que coroou o russo como novo campeão da categoria, continua sendo um dos assuntos mais comentados na comunidade do MMA. Desta vez, o tema da discussão é uma suposta tentativa de trapaça por parte de 'Poatan' - sugerido por um dos treinadores do atleta do Daguestão (RUS).

Em recente entrevista ao canal 'Ushatayka', do 'Youtube', Sukhrab Magomedov levantou suspeita sobre a possibilidade de Alex Poatan ter utilizado algum produto para deixar seu corpo mais escorregadio do que o normal antes da disputa contra Magomed Ankalaev no UFC 313. Aparentemente, as alegações do treinador russo são baseadas em sua observação pessoal, já que esteve presente no corner do novo campeão meio-pesado do Ultimate, e também em um suposto relato do seu pupilo.

"Quando Magomed o empurrou para a grade, próximo do nosso corner, pareceu para mim que Pereira estava escorregadio com alguma coisa. Isso acontece, lutadores passam óleo para sessões de sparring ou quando estão cortando peso, eles usam um tipo de creme. Dessa forma, o suor não escorre, mas se firma. E é isso que pareceu estar no corpo dele. Magomed também disse depois que (Pereira) estava com um cheiro, como se ele estivesse com algum óleo, e tinha algo em seu cabelo que estava pegajoso", declarou Sukhrab Magomedov, de acordo com a tradução do perfil 'Red Corner MMA'.