Mascote e Pedrita levam R$ 290 mil de bônus por 'Performance da Noite' no UFC Vegas 104

O card do UFC Vegas 104 deste sábado (15) foi extremamente agitado. E prova disso é que nove das 13 lutas disputadas no evento acabaram pela via rápida: nocaute ou finalização. Dentre os vencedores, dois brasileiros brilharam mais forte e foram devidamente recompensados por seus desempenhos. Em ação pelo card preliminar, André 'Mascote' e Priscila 'Pedrita' foram agraciados com o bônus de 'Performance da Noite' e embolsaram, cada um, 50 mil dólares (cerca de R$ 290 mil).

E assim como o desfecho de seus combates, Priscila e André reagiram de formas distintas à notícia após o evento. Enquanto Mascote soltou o riso e comemorou junto aos membros de sua equipe, Pedrita caiu em lágrimas assim que soube que havia sido uma das atletas a levar o bônus do evento (veja abaixo ou clique aqui e aqui). Além da dupla brasileira, outros dois lutadores também voltaram para a casa de bolsos cheios por conta de seus desempenhos acima da média: a americana Carli Judice e o equatoriano Carlos Vera.

Relembre as lutas de Mascote e Pedrita

Primeira brasileira a entrar em ação, Priscila protagonizou o único duelo 100% verde-amarelo do card. E, diante da compatriota Josiana Nunes, Pedrita roubou a cena com um nocaute fulminante via 'upper', ainda no primeiro round. Já Mascote deu um show do início ao fim. Contra o espanhol Daniel Barez, o striker tupiniquim brutalizou o rival na trocação e, já no terceiro assalto, liquidou a fatura com uma finalização via mata-leão, ampliando sua invencibilidade no MMA profissional.