UFC Vegas 104: Stephanie Rondinha batalha, mas perde para Sam Hughes em luta parelha

A luta

Hughes começou a luta marchando para frente, mas acabou recebida com bons cruzados de Stephanie. Tentando imprimir seu ritmo, a americana balançou a brasileira com 'overhands'. Após segurar a perna da rival, Sam colocou a luta para baixo, mas viu 'Rondinha' rapidamente se reerguer. Com a guarda baixa, Stephanie foi acertada com perigo algumas vezes. Em resposta, Rondinha usou combinações de boxe e muay thai para equilibrar as ações na reta final do assalto.

Mais confiante, Stephanie iniciou o segundo round conectando bons contragolpes, sobretudo no boxe. Na longa distância, a brasileira também mostrou seu arsenal de chutes para minar o gás de Hughes. Atenta, a americana encurtou e conseguiu aplicar uma bela queda, caindo já na montada. Após encaixar um 'mata-leão' justo, Sam quase liquidou a fatura, mas Rondinha mostrou coração para se livrar da pegada. Ainda por baixo, a mineira levou muitos golpes no 'ground and pound', mas resistiu até o soar do gongo.

Atenta na estratégia, Hughes iniciou o terceiro round se jogando nas pernas de Stephanie, que defendeu a investida e colocou a rival para baixo. Novamente em pé, a brasileira ditou o ritmo do duelo, com cruzados perigosos. A americana, acusada, buscou novamente a queda, mas sem sucesso. Mais inteira fisicamente, Rondinha conseguiu conter o ímpeto de Sam, tanto no clinch, quanto na trocação.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 104 até então:

Sam Hughes venceu Stephanie Rondinha por decisão dividida