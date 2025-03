Saiba como assistir o UFC Vegas 104, card com seis membros do Esquadrão Brasileiro

Uma semana depois da derrota de Alex Poatan na edição de número 313 do Ultimate, o fã de MMA do Brasil terá a oportunidade de deixar a frustração do maior ídolo do país na atualidade para trás neste sábado (15). Com seis representantes do 'Esquadrão Brasileiro' no card, o UFC Vegas 104 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 17 horas (horário de Brasília).

Atleta tupiniquim escalado para o UFC Vegas 104 com mais rodagem na organização, Elizeu Capoeira é também o representante do país mais bem posicionado entre as lutas de maior importância do card. O experiente meio-médio (77 kg), que vai para sua 17ª aparição no octógono do Ultimate, medirá forças com o americano de ascendência nigeriana Chidi Njokuani no 'co-main event' da noite.

Depois de amargar um breve jejum de vitórias, o lutador paranaense voltou a vencer com um triunfo por nocaute técnico sobre Zach Scroggin, em novembro do ano passado. Curiosamente, assim como o oponente de sua última luta, seu adversário deste sábado também falhou na balança na véspera do confronto. Resta saber se o resultado positivo a favor de Capoeira também se repetirá.