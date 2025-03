Josi Nunes prevê "choque de carretas" em duelo contra Pedrita no UFC Vegas 104

Neste sábado (15), Josiane Nunes e Priscila Pedrita vão medir forças no card preliminar do UFC Vegas 104. E se o combate entre as brasileiras transcorrer conforme o esperado, os fãs podem se preparar para assistir a uma verdadeira guerra na trocação. É isso que também projeta a própria 'Josi'.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Josi analisou o duelo contra a compatriota Priscila Cachoeira, a 'Pedrita', e deixou claro que espera protagonizar um 'choque entre carretas' dentro do octógono mais famoso do mundo. Isso porque as duas lutadoras tupiniquins possuem estilos semelhantes, baseados na agressividade e na troca de golpes franco na luta em pé - o que pode fazer com que a previsão de Nunes se cumpra.

"Eu acredito que essa luta vai ser duas carretas se chocando de frente (risos). Ela tem o estilo bem parecido com o meu também. São jeitos diferentes de jogar, mas são estilos parecidos. Nós somos meninas 'caçadoras'. Então, vai ser uma luta muito legal para a galera assistir porque vão ser duas meninas com estilos parecidos, agressivas a todo momento. E claro, se ela vier com surpresa, a gente tem outras armas também", afirmou Josiane.