Elizeu Capoeira é nocauteado por Chidi Njokuani no 'co-main event' do UFC Vegas 104

A luta

Chidi começou o confronto usando a envergadura superior com chutes frontais na linha de cintura. Em um destes ataques, o americano acabou acertando os 'países baixos' de 'Capoeira', obrigando o árbitro a interromper o duelo por alguns segundos. Na volta, Elizeu encurtou a distância e balançou o rival com um cruzado de direita. Na sequência, o atleta da 'CM System' grampeou Njokuani contra a grade por quase um minuto.

Os atletas voltaram para o segundo assalto trocando golpes francos, com chutes e cruzados desferidos por ambas as partes. Com um chute alto perigoso, Chidi quase acertou o rosto de Elizeu, que se esquivou por um triz. Na sequência, o brasileiro acusou uma dedada no olho, fazendo o árbitro novamente interromper a disputa momentaneamente. Na volta da luta, Njokuani protagonizou o momento do combate. Com uma joelhada certeira no clinch, o americano derrubou Capoeira. Por cima e com o adversário já grogue, Chidi desferiu uma saraivada de golpes na posição de 'ground and pound' para liquidar a fatura.

Confira abaixo os resultados do UFC Vegas 104 até então:

Chidi Njokuani venceu Elizeu Capoeira por nocaute técnico no segundo round

Alexander Hernandez venceu Kurt Holobaugh por decisão unânime