De luto com derrota de Poatan, Brasil terá seis lutadores no UFC Vegas

No último sábado (8), uma das maiores estrelas em atividade no Ultimate foi derrotada. Na luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA), Alex Pereira foi superado por Magomed Ankalaev e perdeu o cinturão dos meio-pesados (93 kg). Como não poderia deixar de ser, o resultado abalou significativamente os fãs brasileiros, uma vez que 'Poatan' já havia se tornado uma espécie de herói nacional. Ainda juntando os cacos e de luto pelo revés do striker paulista, o país volta ao octógono mais famoso do mundo neste sábado, na edição Vegas 104, com seis representantes em ação.

O impacto da derrota de Poatan se assemelha a outros grandes 'traumas' que o MMA nacional já passou. Grandes ídolos da modalidade como José Aldo, Anderson Silva e Charles 'Do Bronx' deixaram os fãs tupiniquins de luto quando foram destronados por Conor McGregor, Chris Weidman e Islam Makhachev, respectivamente. Mas o esporte não para. Uma semana após promover o UFC 313 na 'T-Mobile Arena', o Ultimate retorna ao seu 'QG', no Apex, com um show não numerado e com a presença de seis lutadores brasileiros.

Veteranos e promessas em ação

Dos seis representantes confirmados no UFC Vegas 104, três já possuem uma bagagem considerável na maior liga de MMA do mundo, enquanto os outros três buscam espaço para se consolidarem na empresa. Brasileiro escalado em posição de maior destaque no card, Elizeu Zaleski enfrenta Chidi Njokuani no 'co-main event'. Contra o rival de mais de 1,90m de altura, 'Capoeira' aposta em sua experiência para minimizar a desvantagem física.