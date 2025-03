André Mascote dá show, finaliza espanhol e amplia invencibilidade no UFC

André Lima entrou em ação neste sábado (15), no UFC Vegas 104, com uma missão clara na mente: encerrar um 'jejum' de vitórias por nocaute. E o objetivo, mesmo não alcançado, acabou ficando em segundo plano, já que o brasileiro deu um verdadeiro show de MMA no octógono mais famoso do mundo. Dominante do início ao fim do combate, 'Mascote' finalizou Daniel Barez no terceiro round e ampliou sua invencibilidade na carreira.

Com o mais recente triunfo - o primeiro via finalização -, o peso-mosca (57 kg) agora é dono de um cartel de 11-0 no MMA profissional. Esbanjando confiança, o jovem de apenas 26 anos compartilhou uma mensagem impactante com o microfone em mãos, prometendo se tornar campeão do Ultimate no futuro. Striker de elite, Mascote também desafiou os demais competidores da categoria a se testarem em pé contra ele.

"Alô, divisão. Estou aqui. Prometo que vou acabar com um por uma nesta divisão. Vim para ser campeão. O Dana White disse no Contender Series que eu era um nocaute. Vocês estão vendo? Falei que sou o melhor striker desta divisão, mas muitos desacreditaram. Então escolham o melhor striker na visão de vocês e coloquem para lutar comigo", declarou o brasileiro, ainda no octógono, logo após ter o braço erguido.