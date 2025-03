Ultimate encaminha Alexia Burguesinha vs Molly McCann para o UFC Londres

A brasileira Alexia 'Burguesinha' aceitou o desafio de substituir a compatriota Istela Nunes, que deixou o card sem motivo divulgado, e vai enfrentar Molly McCann no UFC Londres, dia 22 de março, na 'O2 Arena'. A carioca de 27 anos fará sua estreia no Ultimate na categoria peso-palha (52 kg), após conseguir entrar na organização pelo reality show 'Contender Series', em setembro do ano passado.

A informação da luta foi dada em primeira mão pela equipe de reportagem da Ag Fight (clique aqui ou veja abaixo). A estreante chega ao Ultimate com um cartel de nove vitórias seguidas após vencer a compatriota Rose Conceição no duelo do Contender Series que a levou a assinar contrato com a organização presidida por Dana White.

Por outro lado, Molly McCann foi superada por Bruna Brasil por decisão unânime no UFC 304, no dia 27 de julho, em Londres. A veterana lutadora inglesa, de 34 anos, vive um momento delicado na carreira, com três derrotas nas últimas quatro lutas disputadas no octógono mais famoso do mundo.