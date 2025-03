UFC encaminha Tainara Lisboa e Luana Santos para o card de Las Vegas

Duelo promete emoção

Luana Santos e Tainara Lisboa ganharam fama no mundo das lutas por terminarem a maioria dos seus combates pela via rápida. A nova integrante do peso-galo conta com uma vitória por nocaute, quatro por finalização e outras três por decisão dos jurados em seu cartel profissional.

Por outro lado, 'Thai Panther' conquistou seis de suas sete vitórias antes do soar do gongo, sendo três por nocaute, três por finalização e apenas uma por pontos. No geral, são dez triunfos antes da decisão dos juízes, que fazem do embate entre as lutadoras brasileiras um dos mais aguardos do evento.