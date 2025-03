Stephanie Rondinha exalta trabalho de ganho de massa para o UFC Vegas 104

Promessa do MMA nacional, Stephanie Luciano é conhecida por apresentar um 'shape' bastante atlético durante a semana de suas lutas. Para este sábado (15), inclusive, não é exagero afirmar que a brasileira apresentará sua versão física mais forte até então para competir no UFC Vegas 104, contra a americana Sam Hughes. Com um acompanhamento junto a profissionais do ramo da nutrição e da educação física, 'Rondinha', como é conhecida, realizou um trabalho de ganho de massa e, consequentemente, força - de olho em benefícios dentro do octógono.

Atleta da categoria dos pesos-palhas (52 kg), Stephanie revelou, em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, que durante seu camp de treinos, em 'off', se manteve com uma estrutura de um peso-pena em dia de competição: com 66 kg. Ativa nas redes sociais, a brasileira compartilhou inúmeros treinos de força na academia nas últimas semanas (veja abaixo ou clique aqui). Apesar do novo contexto corporal, o corte de peso para o evento deste sábado não parece preocupar Rondinha, que cita seu percentual de gordura atual como um trunfo durante o processo de desidratação.

"É isso mesmo (subi meu peso nesse camp). Depois da minha última luta no UFC, não quis descansar, nem nada. Já fui logo fazer esse trabalho. Meu preparador físico, Lucas Rabelo, junto com meu nutricionista Vitor Caxeta, a gente fez um trabalho de subir o peso, subir minha massa muscular. Para eu pegar mais peso na academia, ficar mais forte. Desde a minha última luta venho fazendo esse trabalho. Subi bastante o peso, de 62 kg a gente foi para 66 kg, subiu bastante. Me senti forte, estava mais roliça (risos). E agora não tem mais nada (mostrando o abdômen). Estamos na capa da costela. Estou chegando com 7% de gordura. Isso é muito bom para desidratar. Estou tentando (chegar na luta) com 60 kg, vamos ver", destacou a atleta mineira.