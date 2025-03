Pedrita aponta blindagem mental como segredo para superar má fase no UFC

Após acumular seis tropeços diante de apenas quatro triunfos no octógono, a striker carioca revelou viver um novo momento na carreira. Para tal, Pedrita prometeu mostrar aos fãs de MMA que o período de inatividade serviu de aprendizado para que ela consiga retomar o caminho das vitórias já neste sábado.

"O tempo se estendeu um pouco mais, está vindo de duas derrotas e precisei pôr meu pé no chão. Me conectei comigo mesma e também tive a lesão no nariz de que precisei me recuperar por seis meses. O tempo maior foi devido à cirurgia e eu precisei colocar minha cabeça no lugar e me encontrar novamente. Eram muitas informações e coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas me reencontrei e estou aqui para fazer a diferença nessa nova categoria", finalizou a atleta.

Brasileiras vivem má fase

Priscila 'Pedrita' e Josiane Nunes fazem a terceira luta do card preliminar do UFC Las Vegas 104. As lutadoras medem forças precisando vencer, já que ambas vem de sequência de derrotas na liga. Cachoeira vem de duas derrotas seguidas por finalização para Miranda Meverick e Jasmine Jasudavicius. Por outro lado, Josi também vem de dois tropeços contra Chelsea Chandler e Jaqueline Cavalcanti, ambas por decisão dos juízes.

Na mesma noite, o card principal será liderado pelo italiano Marvin Vettori, que medirá forças com o 12° colocado do ranking dos pesos-médios (84 kg) Roman Dolidze. No coevento principal, o brasileiro Elizeu 'Capoeira' enfrenta Chidi Njokuani. O confronto é um dos mais esperados da noite, já que ambos são conhecidos tanto pelo estilo agressivo e como pelo poder de nocaute no octógono.