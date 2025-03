Maurício Ruffy se oferece para enfrentar Chandler ou Pimblett no UFC 314; entenda

Depois de roubar a cena no UFC 313 do último sábado (13) com um candidato a nocaute do ano, Maurício Ruffy colocou Beneil Dariush em seu radar para a próxima rodada. Apesar do alvo definido, o brasileiro pretende aproveitar o 'hype' ao redor de seu nome para buscar outras possíveis oportunidades dentro da categoria dos pesos-leves (70 kg). E prova disso foi seu recente posicionamento. Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), o atleta da 'Fighting Nerds' se ofereceu para enfrentar Michael Chandler ou Paddy Pimblett.

Números 7 e 12 do ranking, respectivamente, o veterano americano e o prospecto inglês estão escalados para se enfrentarem no 'co-main event' do UFC 314, programado para o dia 12 de abril, em Miami (EUA). De olho em eventuais imprevistos, Ruffy já deixou seu nome à disposição da empresa para caso Chandler ou Pimblett tenham algum tipo de problema e precisem se retirar do confronto.

"UFC, estou pronto para enfrentar Michael Chandler ou Paddy Pimblett, caso a luta caia! Estou 100% fisicamente, estou pronto! Vocês têm meu número, basta ligar!", escreveu o brasileiro em sua conta no 'X' (antigo Twitter), marcando, inclusive, a conta oficial de Dana White na publicação.