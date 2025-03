Esquadrão Brasileiro passa sem susto pela balança do UFC Vegas 104

Todos os seis representantes do 'Esquadrão Brasileiro' escalados para o UFC Vegas 104 cumpriram com suas obrigações na pesagem oficial do evento, nesta sexta-feira (14). Liderados pelo experiente meio-médio (77 kg) Elizeu Capoeira, um dos protagonistas do 'co-main event', os atletas tupiniquins passaram sem sustos pela balança e confirmaram suas respectivas lutas no show deste sábado (15).

Indo para sua 17ª aparição no octógono mais famoso do mundo, Elizeu Capoeira bateu 77,5 kg - dentro do limite de peso para lutas que não tenham cinturão em jogo na divisão dos meio-médios. Já seu adversário no 'co-main event' do UFC Vegas 104, Chidi Njokuani - último a subir na balança - marcou 78,1 kg, excedendo em mais de meio quilo o exigido para competir na categoria. Ainda não há uma confirmação oficial por parte do Ultimate, mas o duelo entre os dois deve permanecer no card, com multa para o americano de ascendência nigeriana.

Quem também se viu em situação parecida foi Brendson Ribeiro. O meio-pesado (93 kg) bateu o peso da categoria - cravando 93,2 kg na balança. Porém, seu oponente deste sábado, Diyar Nurgozhay, ficou 2 kg acima do limite exigido na divisão, com 95,4 kg. Mesmo assim, o combate também deve ser realizado no UFC Vegas 104, e o atleta do Cazaquistão deve perder uma parte de sua bolsa para o brasileiro.