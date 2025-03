Marvin Vettori aponta lado positivo de hiato de quase dois anos do UFC: "Evoluir no geral"

Confiante para a revanche

Dolidze não é um desafio inédito para Vettori, muito pelo contrário. O rival foi o último lutador que o italiano superou dentro do UFC. Na oportunidade, em março de 2023, 'The Italian Dream' desbancou Roman via decisão unânime dos juízes. O retrospecto favorável faz com que Marvin esbanje confiança às vésperas da revanche. Confiante em um mesmo desfecho, o atleta de 31 anos projeta uma versão mais aprimorada do que apresentou no primeiro encontro entre os dois.

"Sim, lutei contra o Roman não faz muito tempo. Não foi minha última luta, mas foi a anterior a essa. Ele está achando que cometeu muitos erros (na primeira luta). Mas eu também errei muito naquela luta também. Se eu fizer as coisas do jeito que tenho que fazer, vou ser mais preciso. Acho que vai ser mais preciso do que a última luta. Nós dois cometemos erros, mas eu terminei ganhando na última vez (risos). Então ainda devo sair vencedor, e vou. Estou muito confiante nisso. Mas luta é luta", projetou Vettori.

Em seu auge, Marvin chegou a disputar o cinturão dos pesos-médios. Na oportunidade, porém, o italiano bateu na trave ao ser superado por pontos pelo então campeão Israel Adesanya. A disputa foi promovida no UFC 263, em junho de 2021. Disposto a voltar aos seus melhores dias, Vettori pode começar uma nova caminhada até o título neste sábado, contra Roman Dolidze.