Deiveson Figueiredo e Cory Sandhagen fazem a luta principal do UFC Des Moines

Após sofrer a primeira derrota no peso-galo (61 kg) Deiveson Figueiredo terá a oportunidade de voltar à corrida pelo título da divisão. A maior organização de MMA do mundo divulgou que o lutador brasileiro medirá forças com Cory Sandhagen no duelo principal do UFC Des Moines, na Wells Fargo Arena, em Iowa (EUA), no dia 3 de maio (veja abaixo ou clique aqui). Vale lembrar que essa será a primeira vez que a cidade receberá um evento do Ultimate.

Daico, como é popularmente chamado, terá a oportunidade de se recuperar da única derrota da categoria até 61 kg, sofrida no UFC Macau contra Petr Yan por decisão unânime, no dia 23 de novembro. No geral, o ex-campeão do peso-mosca (57 kg) tem três vitórias e apenas uma derrota desde que subiu de peso.

Por outro lado, Cory Sandhagen vem de derrota importante para Umar Numargomedov no evento de Abu Dhabi por decisão unânime, no dia 3 de agosto. O revés custou a chance de título para o lutador norte-americano, já que a luta era um title shot. Atualmente, o quarto colocado da divisão possui 11 vitórias na liga presidida por Dana White e apenas quatro derrotas.