Alex Poatan revela negociação por revanche contra Ankalaev: "Já estamos conversando"

No último sábado (8), Alex Pereira foi derrotado por Magomed Ankalaev na luta principal do UFC 313, em Las Vegas (EUA). O resultado custou o cinturão dos meio-pesados (93 kg) de 'Poatan', que agora vê o objeto em posse do wrestler russo. Entretanto, ao que tudo indica, o striker brasileiro terá uma nova oportunidade de voltar ao posto de campeão da categoria. Isso porque, menos de uma semana após o revés, o astro do Ultimate revelou que as negociações para uma revanche imediata já foram iniciadas.

Através de um vídeo em seu canal do 'Youtube', Poatan classificou o camp de treinos como positivo, apesar da derrota sofrida. Prestes a decolar de volta para casa, o agora ex-campeão brasileiro citou seu crédito com a empresa como uma ferramenta crucial para dar o pontapé inicial nas negociações. Com as conversas entre as partes já em aberto, agora resta saber os detalhes do segundo encontro entre Alex e Ankalaev. O atleta russo já sugeriu que a revanche fosse disputada em Abu Dhabi (EAU), possivelmente em outubro. Mas não há nada concreto até então.

"Acho que a gente fez um excelente trabalho. Não só nessa luta. A gente vem evoluindo bastante, aprendendo um com o outro. Estou muito feliz. Claro que não era o resultado que eu esperava, estava muito confiante para essa luta. Estava bem, treinei bastante. Óbvio que acontecem algumas coisas, mas não quero dar desculpa. Eu sei que a gente vai ter essa revanche. Já estamos conversando (sobre). Até por tudo que eu fiz, e pela forma que foi a luta. Muitas pessoas contestaram e ficaram em dúvida. Ainda não assisti, vou assistir e ter minha opinião", declarou Poatan.