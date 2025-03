Vai voltar? Hall da Fama do UFC, Ronda Rousey treina com antiga rival; veja

"Obrigada, Cat Zingano, pela visita e por me ajudar a reaprender como me movimentar - eu tinha esquecido o quão divertido isso poderia ser", escreveu Ronda na legenda da sua publicação (veja abaixo ou clique aqui).

Lenda do MMA

Medalhista de bronze na Olimpíada de Pequim, em 2008, a judoca migrou para o MMA profissional três anos depois e, rapidamente, se tornou a principal e mais popular figura da modalidade entre as mulheres. A americana - campeã peso-galo do Strikeforce e do UFC - foi diretamente responsável pela inclusão do MMA feminino no Ultimate e pela popularização das lutas entre mulheres no mundo.

Dentro do octógono, Ronda Rousey se manteve imbatível durante anos, usando seu grappling como principal arma para derrotar suas adversárias. Sua queda veio em 2015, ao ser nocauteada por Holly Holm, perdendo o cinturão até 61 kg do Ultimate. Na sequência, no que marcou sua última luta no UFC, 'Rowdy' foi superada pela baiana Amanda Nunes. Mesmo assim, a americana deixou o esporte como uma verdadeira lenda do MMA e com uma importância que a coloca entre as maiores de todos os tempos.