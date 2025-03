Jamahal Hill rebate críticas após cravar derrota de Poatan no UFC 313: "Opinião imparcial"

A derrota de Alex Pereira para Magomed Ankalaev no UFC 313 segue ecoando no mundo do MMA. Desta vez, foi Jamahal Hill quem comentou sobre o revés do brasileiro no último sábado (8). Através de seu canal do Youtube, o americano aproveitou para responder as críticas dos fãs de 'Poatan', que o atacaram virtualmente por ter previsto a queda do striker paulista diante do atleta do Daguestão na disputa pelo cinturão dos meio-pesados (93 kg). Com o palpite certeiro concretizado, o ex-campeão da categoria veio a público defender sua análise.

No vídeo, 'Sweet Dreams', como é conhecido, se defendeu dos ataques recebidos ao frisar que sua previsão foi feita de maneira imparcial e que o histórico de críticas às atuações do atleta brasileiro não pesou na hora de analisar as credenciais dos atletas envolvidos na luta principal da noite. Além disso, Jamahal Hill afastou o status de 'hater' de Poatan, minimizando o impacto de seu histórico de troca de farpas com o algoz em sua análise de seu mais recente desafio dentro do octógono.

"Vou me gabar disso porque... senti que fiz uma análise muito boa, analisando cada lado, dei minha opinião imparcial sobre o que vi de tudo, e acabou sendo a correta. Todo mundo me chamou de hater, disse que eu estava odiando e todas essas outras coisas, o que é loucura, mano. ... Que razão eu tenho para odiar outro lutador que tem sucesso? Eu tenho sucesso. Eu sou bem-sucedido", disse Hill em seu canal do YouTube.



Na sequência, Jamahal Hill comentou os detalhes que culminaram na derrota de Poatan para Ankalaev. Para o americano, Alex não conseguiu decifrar o jogo do lutador russo. Em contrapartida, o wrestler do Daguestão, ao menos em sua visão, elaborou uma estratégia certeira para desbancar o brasileiro e conquistar o cinturão.