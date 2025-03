Ex-UFC afirma que derrota para Ankalaev "humanizou" Alex Poatan

A derrota de Alex Poatan para Magomed Ankalaev no UFC 313, no último sábado (8), segue repercutindo no mundo do MMA. Desta vez, o veterano Matt Brown comentou sobre o revés do brasileiro e afirmou que o resultado serviu para 'humanizar' o lutador, que estava invicto no meio-pesado (93 kg) com três defesas de cinturão, com vitórias por nocaute contra Jiri Prochazka, Jamahal Hill e Khalil Rountree.

Na visão do ex-atleta do Ultimate, o striker paulista teve seu nome alavancado pela companhia devido ao impacto que causou na divisão, vencendo quatro ex-campeões em cinco confrontos antes do tropeço do último final de semana. Por outro lado, Brown parece acreditar que a derrota para o russo mostrou que Alex tem vulnerabilidades que não apareceram nas últimas lutas.

"Não acho que exposto seja a palavra certa, mas acho que o humanizou. Porque ele estava vivendo de todo esse hype. O UFC é mestre em promover os caras. Acho que todos nós, e é difícil para qualquer um ou seguidores astutos do jogo, como eu ou você ou lutadores que entendem todas as complexidades disso, é difícil para nós ignorarmos a quantidade de hype que as pessoas colocam nele. Eles fazem isso o tempo todo", disse no último episódio do podcast 'The Fighter vs. The Writer'.