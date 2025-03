Ex-campeão do UFC culpa "estilo de vida" de Alex Poatan por derrota para Ankalaev

Um dos assuntos mais comentados antes do UFC 313 voltou à tona após a realização do evento no sábado (8), em Las Vegas (EUA). A forma como Alex Pereira conciliou a preparação para sua última defesa de título no Ultimate com a presença em compromissos comerciais, que também incluíam longas viagens, passou de motivo de preocupação e questionamentos a alvo de críticas por parte de fãs e especialistas no esporte, depois que 'Poatan' perdeu seu cinturão meio-pesado (93 kg) para Magomed Ankalaev.

Um dos que culpabilizaram o excesso de atividades extras do agora ex-campeão meio-pesado do UFC durante seu camp de preparação para a luta principal do UFC 313 foi Henry Cejudo. Ex-detentor dos cinturões peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) do Ultimate, o experiente lutador americano criticou a 'dupla jornada' do atleta brasileiro e sugeriu que sua parte física pode ter sido afetada por isso - em recente episódio do podcast 'Pound For Pound'.

"Eu acho que o estilo de vida de Alex Pereira está finalmente meio que pesando para ele. As viagens, o 'Chama', muitas das paródias e muita coisa que ele está fazendo, não está sendo de nenhuma ajuda para ele. A razão pela qual eu digo isso é porque o corpo dele parecia um pouco diferente. Ele parecia um pouco gordinho, ele parecia com o rosto um pouco mais cheio entrando (na luta). Nós temos que dar crédito a Magomed Ankalaev. Ele fez um trabalho muito bom com sua postura. Ele não reagiu a muitas das coisas de Pereira. O cara manteve as mãos para cima o tempo inteiro, e não apenas isso, mas Alex Pereira também tem problemas com canhotos", analisou Cejudo.